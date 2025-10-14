Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
«Играть против «Енисея» всегда непросто – у них собранная и организованная команда. Соперник начал сезон с нескольких поражений, но они проигрывали только на последних секундах, борясь до конца. Именно поэтому сегодняшняя победа имеет для нас особое значение.
Мы хорошо провели первые две четверти, а стартовые 3–4 минуты третьей десятиминутки стали переломным моментом.
На протяжении всей игры я оставался спокоен и был уверен в команде, в том, что мы сможем контролировать матч и в итоге победим.
Это только начало. Конечно, приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров.
Сейчас нам предстоит большое количество игр в короткий срок – например, встречи с ЦСКА и «Локомотивом». Так что пока не время для радостей, нужно делать свою работу и стремиться побеждать в каждой следующей игре», – сказал после матча Велимир Перасович.
В своем четвертом матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, УНИКС на выезде обыграл «Енисей» со счетом 93:67. Казанцы остаются единственной командой, идущей без поражений.