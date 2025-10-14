  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
0

Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»

Тренер УНИКСа прокомментировал выступление свой команды в матче с «Енисеем».

«Играть против «Енисея» всегда непросто – у них собранная и организованная команда. Соперник начал сезон с нескольких поражений, но они проигрывали только на последних секундах, борясь до конца. Именно поэтому сегодняшняя победа имеет для нас особое значение.

Мы хорошо провели первые две четверти, а стартовые 3–4 минуты третьей десятиминутки стали переломным моментом.

На протяжении всей игры я оставался спокоен и был уверен в команде, в том, что мы сможем контролировать матч и в итоге победим.

Это только начало. Конечно, приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров.

Сейчас нам предстоит большое количество игр в короткий срок – например, встречи с ЦСКА и «Локомотивом». Так что пока не время для радостей, нужно делать свою работу и стремиться побеждать в каждой следующей игре», – сказал после матча Велимир Перасович.

В своем четвертом матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, УНИКС на выезде обыграл «Енисей» со счетом 93:67. Казанцы остаются единственной командой, идущей без поражений.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1545 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
logoУНИКС
logoЕнисей
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» принимает «Автодор»
11сегодня, 14:41Live
Миллер, Бингэм, Беслач, Астапкович и Шашков – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
1вчера, 13:36Фото
Велимир Перасович: «Уралмаш» приехал остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации»
111 октября, 17:08
Главные новости
Эл Хорфорд: «До травмы Тейтума я планировал остаться в «Бостоне»
354 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» принимает «Автодор»
11сегодня, 14:41Live
Найджел Уильямс-Госс: «Против «Партизана» играть сложнее, чем против «Црвены Звезды»
сегодня, 14:21
Яннис Адетокумбо: «Хочу завершить карьеру в Греции»
1сегодня, 14:03
Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита
сегодня, 13:46
Айзейя Томас: «Если бы мой рост был 193 см, я бы стал величайшим игроком всех времен»
10сегодня, 13:31
«Валенсия» проведет матч с «Хапоэлем Тель-Авив» при пустых трибунах
2сегодня, 13:15
Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
1сегодня, 12:08
«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку
14сегодня, 11:09Видео
Стив Керр не определился со стартовым атакующим защитником: «Посмотрим, как сложится ситуация. Подземски будет играть очень много»
2сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
16 минут назад
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
25 минут назад
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Будучность», «Гамбург» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 12:10
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
5сегодня, 12:07
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
3сегодня, 11:32Видео
«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
сегодня, 08:54
Хорди Триас вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба
сегодня, 08:21
Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
3сегодня, 06:19Видео
Бэм Адебайо не смог доиграть матч против «Атланты» из-за ушиба колена, «Майами» уверен, что с центровым все в порядке
сегодня, 05:15