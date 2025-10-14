  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
0

Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»

Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от УНИКСа – 67:93.

«Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли сегодня и сделали все возможное, чтобы поддержать команду. Игра сложилась так, как я и ожидал: уровень УНИКСа выше.

В начале мы хорошо действовали в защите, что приносило результат. К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки запасных, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча.

Мы неудачно начали третью четверть, допустив невынужденные ошибки. Когда отрыв достиг десяти очков, соперник почувствовал себя увереннее, и его броски стали точнее. Хочется, чтобы мы побеждали и в таких матчах, но пока нам не хватает сил», – сказал главный тренер «Енисея».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1545 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Енисея»
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
42 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» принимает «Автодор»
11сегодня, 14:41Live
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
9 октября, 18:15
Главные новости
Эл Хорфорд: «До травмы Тейтума я планировал остаться в «Бостоне»
354 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» принимает «Автодор»
11сегодня, 14:41Live
Найджел Уильямс-Госс: «Против «Партизана» играть сложнее, чем против «Црвены Звезды»
сегодня, 14:21
Яннис Адетокумбо: «Хочу завершить карьеру в Греции»
1сегодня, 14:03
Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита
сегодня, 13:46
Айзейя Томас: «Если бы мой рост был 193 см, я бы стал величайшим игроком всех времен»
10сегодня, 13:31
«Валенсия» проведет матч с «Хапоэлем Тель-Авив» при пустых трибунах
2сегодня, 13:15
Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
1сегодня, 12:08
«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку
14сегодня, 11:09Видео
Стив Керр не определился со стартовым атакующим защитником: «Посмотрим, как сложится ситуация. Подземски будет играть очень много»
2сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
25 минут назад
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
42 минуты назад
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Будучность», «Гамбург» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 12:10
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
5сегодня, 12:07
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
3сегодня, 11:32Видео
«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
сегодня, 08:54
Хорди Триас вернулся в «Барселону» в качестве сотрудника клуба
сегодня, 08:21
Дрэймонд Грин – судьям во время матча: «19 штрафных против 0, а Леброн и Лука на скамейке. Невероятно!»
3сегодня, 06:19Видео
Бэм Адебайо не смог доиграть матч против «Атланты» из-за ушиба колена, «Майами» уверен, что с центровым все в порядке
сегодня, 05:15