Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от УНИКСа – 67:93.
«Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли сегодня и сделали все возможное, чтобы поддержать команду. Игра сложилась так, как я и ожидал: уровень УНИКСа выше.
В начале мы хорошо действовали в защите, что приносило результат. К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки запасных, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча.
Мы неудачно начали третью четверть, допустив невынужденные ошибки. Когда отрыв достиг десяти очков, соперник почувствовал себя увереннее, и его броски стали точнее. Хочется, чтобы мы побеждали и в таких матчах, но пока нам не хватает сил», – сказал главный тренер «Енисея».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Енисея»
