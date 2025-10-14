«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины

Нэйт Сестина планирует продолжить карьеру в Италии.

По данным Sportando, «Милан » находится на финальной стадии переговоров с Нэйтом Сестиной . Форвард уже проходит медицинское обследование и, как ожидается, подпишет с итальянской командой однолетний контракт.

Сейчас 28-летний американец выступает за испанскую «Валенсию», однако получает мало игрового времени. В этом сезоне Евролиги игрок провел 3 матча, набирая в среднем 2 очка, 2,3 подбора и 1 передачу за 10 минут на площадке.