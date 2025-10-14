«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
Нэйт Сестина планирует продолжить карьеру в Италии.
По данным Sportando, «Милан» находится на финальной стадии переговоров с Нэйтом Сестиной. Форвард уже проходит медицинское обследование и, как ожидается, подпишет с итальянской командой однолетний контракт.
Сейчас 28-летний американец выступает за испанскую «Валенсию», однако получает мало игрового времени. В этом сезоне Евролиги игрок провел 3 матча, набирая в среднем 2 очка, 2,3 подбора и 1 передачу за 10 минут на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1543 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости