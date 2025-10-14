0

Даг Кристи: «Заменить Кигана Мюррэя будет непросто»

Главный тренер «Сакраменто» ищет решения после травмы ключевого форварда.

«Это непросто, потому что у Кигана есть рамзер, сила, атлетизм, и он бросает 40% с трехочковой линии. Я думаю, все ищут именно такие качества.

У нас есть несколько игроков, которые могут частично восполнить его роль, но полностью заменить его невозможно, поэтому задача будет сложной.

В ближайшие дни мы опробуем несколько вариантов и посмотрим на разные решения, прежде чем окончательно определимся. К тому же у впереди два предсезонных матча, так что время еще есть», – сказал Даг Кристи.

Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Kings Beat
logoСакраменто
Даг Кристи
logoКиган Мюррэй
logoНБА
