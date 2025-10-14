Эл Хорфорд: «Думаю, «Уорриорз» станут моей последней командой»
Эл Хорфорд планирует закончить карьеру в «Голден Стэйт».
«Как новичок, я не знаю всего. Каждый день прихожу с настроем учиться, стараюсь понять, как действуют ребята и как устроена команда. Я много лет играл против «Голден Стэйт» и изучал их систему, поэтому кое-что понимаю, но полностью не представляю, что значит быть игроком «Уорриорз».
Для меня важно учиться как можно быстрее, ведь времени мало. Мы пытаемся создать здесь что-то особенное, и я стараюсь как можно скорее наладить отношения с тренером Стивом Керром, его терминологией, с командой, понять, что нравится ребятам, а что нет, и просто вписаться в систему
Думаю, «Уорриорз» станут моей последней командой. На этом этапе карьеры, глядя на все, я ожидаю именно этого», – сказал 39-летний центровой.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
