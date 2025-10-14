1

Эл Хорфорд: «Думаю, «Уорриорз» станут моей последней командой»

Эл Хорфорд планирует закончить карьеру в «Голден Стэйт».

«Как новичок, я не знаю всего. Каждый день прихожу с настроем учиться, стараюсь понять, как действуют ребята и как устроена команда. Я много лет играл против «Голден Стэйт» и изучал их систему, поэтому кое-что понимаю, но полностью не представляю, что значит быть игроком «Уорриорз».

Для меня важно учиться как можно быстрее, ведь времени мало. Мы пытаемся создать здесь что-то особенное, и я стараюсь как можно скорее наладить отношения с тренером Стивом Керром, его терминологией, с командой, понять, что нравится ребятам, а что нет, и просто вписаться в систему

Думаю, «Уорриорз» станут моей последней командой. На этом этапе карьеры, глядя на все, я ожидаю именно этого», – сказал 39-летний центровой.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1636 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Источник: The Athletic
Источник: The Athletic
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoГолден Стэйт
