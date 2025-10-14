Шэй Гилджес-Александер: «Никаких претензий к ребятам моего возраста, но настоящая проверка – это Леброн, Карри, Дюрэнт, Харден»

MVP НБА хочет мериться силами с легендами, на которых он равнялся в детстве.

«Никаких претензий к ребятам моего возраста. Но больше всего мне не терпится сыграть против таких игроков, как Леброн Джеймс , Стеф Карри , Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден .

Это те игроки, на которых я равнялся в детстве, кто навсегда оставил след в баскетболе и достиг того, чего хочу достичь я.

Нет лучшего способа проверить, способен ли я на это, чем сыграть против этих парней», – сказал Гилджес-Александер .