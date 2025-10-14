  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэй Гилджес-Александер: «Никаких претензий к ребятам моего возраста, но настоящая проверка – это Леброн, Карри, Дюрэнт, Харден»
8

Шэй Гилджес-Александер: «Никаких претензий к ребятам моего возраста, но настоящая проверка – это Леброн, Карри, Дюрэнт, Харден»

MVP НБА хочет мериться силами с легендами, на которых он равнялся в детстве.

«Никаких претензий к ребятам моего возраста. Но больше всего мне не терпится сыграть против таких игроков, как Леброн Джеймс, Стеф Карри, Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден.

Это те игроки, на которых я равнялся в детстве, кто навсегда оставил след в баскетболе и достиг того, чего хочу достичь я.

Нет лучшего способа проверить, способен ли я на это, чем сыграть против этих парней», – сказал Гилджес-Александер.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1636 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: GQ
logoШэй Гилджес-Александер
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДжеймс Харден
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер не будет затягивать с завершением карьеры: «Уплыву на первом же корабле»
13сегодня, 09:31
Шэй Гилджес-Александер: «Баскетбол для меня не самое главное»
7сегодня, 04:40
Шэй Гилджес-Александер: «Конечно, я хочу быть лучше Кобе»
20вчера, 17:50
Главные новости
Даг Кристи: «Заменить Кигана Мюррэя будет непросто»
24 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» встретится с «Жальгирисом», «Олимпиакос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
1сегодня, 12:08
Эл Хорфорд: «Думаю, «Уорриорз» станут моей последней командой»
153 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» обыграл «Автодор»
13сегодня, 16:22
Име Удока: «Рокетс» должны чаще бросать трехочковые из углов»
1сегодня, 15:59
Эл Хорфорд: «До травмы Тейтума я планировал остаться в «Бостоне»
8сегодня, 15:05
Найджел Уильямс-Госс: «Против «Партизана» играть сложнее, чем против «Црвены Звезды»
сегодня, 14:21
Яннис Адетокумбо: «Хочу завершить карьеру в Греции»
2сегодня, 14:03
Эйс Бэйли испытывает проблемы с обоими коленями из-за тендинита
сегодня, 13:46
Айзейя Томас: «Если бы мой рост был 193 см, я бы стал величайшим игроком всех времен»
11сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
10 минут назад
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
39 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» принимает «Будучность», «Гамбург» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 16:01Live
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
сегодня, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
сегодня, 15:17
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
5сегодня, 12:07
Леброн Джеймс и Остин Ривз похлопали Джейку Ларэвиа, когда тот с третьей попытки смог забить из-под кольца
4сегодня, 11:32Видео
«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
сегодня, 08:54