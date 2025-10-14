Шэй Гилджес-Александер: «Никаких претензий к ребятам моего возраста, но настоящая проверка – это Леброн, Карри, Дюрэнт, Харден»
MVP НБА хочет мериться силами с легендами, на которых он равнялся в детстве.
«Никаких претензий к ребятам моего возраста. Но больше всего мне не терпится сыграть против таких игроков, как Леброн Джеймс, Стеф Карри, Кевин Дюрэнт и Джеймс Харден.
Это те игроки, на которых я равнялся в детстве, кто навсегда оставил след в баскетболе и достиг того, чего хочу достичь я.
Нет лучшего способа проверить, способен ли я на это, чем сыграть против этих парней», – сказал Гилджес-Александер.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1636 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: GQ
