«Оклахома» отчислила Виктора Лахина

«Тандер» отчислили российского баскетболиста вскоре после подписания.

«Оклахома» отчислила бигмена Виктора Лахина (24 года, 211 см). На его место подписан форвард Пэйтон Сэндфорт.

Россиянин подписал контракт с «Тандер» на прошлой неделе. Хотя детали соглашения официально не разглашались, предполагалось, что «Оклахома» подписала с Лахиным контракт Exhibit 10 – негарантированное соглашение, которое часто используется для отправки игроков в G-лигу.

Российский центровой, невыбранный на драфте-2025, в июле попал в заявку «Тандер» на участие в Летней лиге. Высока вероятность, что он продолжит карьеру в фарм-команде действующих чемпионов НБА.

