Дуайт Ховард: «Здоровый Джоэл Эмбиид мог бы создать проблемы праймовому Шаку»
Дуайт Ховард похвалил центрового «Филадельфии», отметив его универсальность.
«Нужно отдать должное Эмбииду. Мы играли в одной команде, а когда он был соперником, он еще был очень молод. Тем не менее, он отличный парень.
Мне кажется, что если бы Джоэл остался здоров, он, наверное, был бы единственным игроком на то время, кто мог бы реально доставить проблемы праймовому Шаку в игре один на один.
Он умеет играть, знает, как заработать фолы, владеет евроcтепом. У него есть бросок, полный арсенал навыков. Когда он полностью здоров, Джоэл – настоящая угроза», – сказал Дуайт Ховард на подкасте Майкла Портера.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1964 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Curious Mike
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости