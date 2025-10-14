Дуайт Ховард: «Здоровый Джоэл Эмбиид мог бы создать проблемы праймовому Шаку»

Дуайт Ховард похвалил центрового «Филадельфии», отметив его универсальность.

«Нужно отдать должное Эмбииду. Мы играли в одной команде, а когда он был соперником, он еще был очень молод. Тем не менее, он отличный парень.

Мне кажется, что если бы Джоэл остался здоров, он, наверное, был бы единственным игроком на то время, кто мог бы реально доставить проблемы праймовому Шаку в игре один на один.

Он умеет играть, знает, как заработать фолы, владеет евроcтепом. У него есть бросок, полный арсенал навыков. Когда он полностью здоров, Джоэл – настоящая угроза», – сказал Дуайт Ховард на подкасте Майкла Портера.