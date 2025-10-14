Фото
Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США

Тренер «Хит» официально получил пост главного тренера национальной команды.

Федерация баскетбола США объявила о назначении Эрик Споэльстра на должность. 54-летний специалист сменил Стива Керра на этом посту, и будет готовить команду к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе

