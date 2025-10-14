Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США
Тренер «Хит» официально получил пост главного тренера национальной команды.
Федерация баскетбола США объявила о назначении Эрик Споэльстра на должность. 54-летний специалист сменил Стива Керра на этом посту, и будет готовить команду к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2057 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Федерации баскетбола США
