Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США

Тренер «Хит» официально получил пост главного тренера национальной команды.

Федерация баскетбола США объявила о назначении Эрик Споэльстра на должность. 54-летний специалист сменил Стива Керра на этом посту, и будет готовить команду к чемпионату мира 2027 года и Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе