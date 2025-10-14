Шэй Гилджес-Александер: «Баскетбол для меня не самое главное»
MVP НБА Шэй Гилджес-Александер сделал неожиданное признание .
По словам 27-летнего баскетболиста, на первом месте в его жизни находится семья.
«Что бы ни происходило, я знаю, что баскетбол – не самое главное для меня. И это понимание снимает напряжение, связанное с игрой. Осознание того, что у меня есть что-то еще, что значит для меня больше, что дорого моему сердцу.
Именно поэтому я чувствую себя так спокойно», – пояснил защитник «Оклахомы».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1024 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: GQ
