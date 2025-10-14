Шэй Гилджес-Александер: «Баскетбол для меня не самое главное»

MVP НБА Шэй Гилджес-Александер сделал неожиданное признание .

По словам 27-летнего баскетболиста, на первом месте в его жизни находится семья.

«Что бы ни происходило, я знаю, что баскетбол – не самое главное для меня. И это понимание снимает напряжение, связанное с игрой. Осознание того, что у меня есть что-то еще, что значит для меня больше, что дорого моему сердцу.

Именно поэтому я чувствую себя так спокойно», – пояснил защитник «Оклахомы».