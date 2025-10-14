Видео
Стефен Карри уверенно разобрался с гольфистом Брайсона Дешамбо в игре 1 на 1

Стефен Карри без особых проблем обыграл профессионального гольфиста в баскетбол.

В сети появилось видео, на котором разыгрывающий «Голден Стэйт» уверенно разбирается с гольфистом Брайсоном Дешамбо на баскетбольной площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
