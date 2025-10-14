Стефен Карри уверенно разобрался с гольфистом Брайсона Дешамбо в игре 1 на 1
Стефен Карри без особых проблем обыграл профессионального гольфиста в баскетбол.
В сети появилось видео, на котором разыгрывающий «Голден Стэйт» уверенно разбирается с гольфистом Брайсоном Дешамбо на баскетбольной площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1816 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости