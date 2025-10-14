0

Джо Маззулла: «Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд»

Тренер «Бостона» хотел бы заменить предсезонные игры на командные тренировки.

«Я бы лучше вообще отменил предсезонку и занимался тренировками каждый день. Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд.

Для меня важнее тренировка: ты приходишь и просто работаешь. Так что задача тренера – сделать предсезонку как можно ближе к тренировке.

Всегда есть вещи, которые нужно учитывать: кто ограничен по минутам, кто может пропускать игру, чтобы сберечь себя к регулярному сезону – все это важно.

Но, честно говоря, лучше провести около 30 тренировок, чем играть в предсезонных матчах», – заявил Джо Маззулла.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2060 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Boston Herald
logoДжо Маззулла
logoНБА
предсезонные матчи
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Маззулла: «Отношения в команде – это форма любви. Она может быть мягкой, может быть жесткой»
3сегодня, 19:22
Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
11 октября, 15:43
Джо Маззулла: «Лига стала более контактной. Это ей на пользу, надо наращивать наш атлетизм»
14 октября, 20:59
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
57 минут назад
Тайрон Лю о роли Брука Лопеса: «Словно вернулся во времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде»
158 минут назад
Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США
1сегодня, 20:50Фото
Дуайт Ховард: «Здоровый Джоэл Эмбиид мог бы создать проблемы праймовому Шаку»
2сегодня, 20:23
Евролига. «Црвена Звезда» нанесла «Жальгирису» первое поражение в сезоне, «Олимпиакос» уступил «Анадолу Эфесу» и другие результаты
7сегодня, 20:17
Тренер Эвана Мобли: «Если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта – это совершенно другой уровень»
2сегодня, 19:56
Джо Маззулла: «Отношения в команде – это форма любви. Она может быть мягкой, может быть жесткой»
3сегодня, 19:22
Стефен Карри уверенно разобрался с гольфистом Брайсона Дешамбо в игре 1 на 1
2сегодня, 18:48Видео
Полиция все еще ждет результаты анализа крови Пола Пирса
4сегодня, 18:28
ФИБА приостановила полномочия Британской федерации баскетбола
сегодня, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
сегодня, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
сегодня, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1сегодня, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
сегодня, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
сегодня, 16:55
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
сегодня, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
сегодня, 15:17
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
8сегодня, 12:07