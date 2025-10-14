Джо Маззулла: «Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд»
Тренер «Бостона» хотел бы заменить предсезонные игры на командные тренировки.
«Я бы лучше вообще отменил предсезонку и занимался тренировками каждый день. Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд.
Для меня важнее тренировка: ты приходишь и просто работаешь. Так что задача тренера – сделать предсезонку как можно ближе к тренировке.
Всегда есть вещи, которые нужно учитывать: кто ограничен по минутам, кто может пропускать игру, чтобы сберечь себя к регулярному сезону – все это важно.
Но, честно говоря, лучше провести около 30 тренировок, чем играть в предсезонных матчах», – заявил Джо Маззулла.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Boston Herald
