Джо Маззулла: «Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд»

Тренер «Бостона» хотел бы заменить предсезонные игры на командные тренировки.

«Я бы лучше вообще отменил предсезонку и занимался тренировками каждый день. Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд.

Для меня важнее тренировка: ты приходишь и просто работаешь. Так что задача тренера – сделать предсезонку как можно ближе к тренировке.

Всегда есть вещи, которые нужно учитывать: кто ограничен по минутам, кто может пропускать игру, чтобы сберечь себя к регулярному сезону – все это важно.

Но, честно говоря, лучше провести около 30 тренировок, чем играть в предсезонных матчах», – заявил Джо Маззулла .