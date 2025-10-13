ESPN назвал Топ-10 лучших трио в НБА на данный момент
Как утверждают составители рейтинга, анализ трех лучших игроков помогает оценить текущий уровень и перспективы команды. При этом учитывались текущая ценность игроков, их потенциал и шанс остаться в клубе в среднесрочной перспективе.
1. Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Чет Холмгрен («Оклахома-Сити»);
2. Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Аарон Гордон («Денвер»);
3. Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Эван Мобли («Кливленд»);
4. Джейлен Брансон, О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»);
5. Дайсон Дэниэлс, Джейлен Джонсон, Заккари Рисаше («Атланта»);
6. Кейд Каннингем, Рон Холланд, Осар Томпсон («Детройт»);
7. Алперен Шенгюн, Амен Томпсон, Рид Шеппард («Хьюстон»);
8. Энтони Эдвардс, Джейден Макдэниелс, Джулиус Рэндл («Миннесота»);
9. Паоло Банкеро, Десмонд Бэйн, Франц Вагнер («Орландо»);
10. Де’Аарон Фокс, Дилан Харпер, Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).