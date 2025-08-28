Кэм Вудс станет ассистентом главного тренера «Оклахомы»

Кэм Вудс присоединится к тренерскому штабу «Оклахомы».

Действующие чемпионы назначат Кэма Вудса на должность ассистента главного тренера Марка Дэйгнолт.

Вудс последние три сезона был главным тренером фарм-команды «Оклахомы» в G-лиге и привел ее к чемпионству в 2024 году.

Его место в G-лиге займет Дэниэл Диксон, который был ассистентом главного тренера «Тандер» в прошлом сезоне и работает в организации с 2022 года. До этого он работал видеокоординатором в «Хорнетс».