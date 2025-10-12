«Оклахома» подписала контракт с Виктором Лахиным

Российский центровой Виктор Лахин подписал контракт с «Тандер».

Хотя детали соглашения официально не разглашаются, широко распространено мнение, что «Оклахома» подписала с Лахиным Exhibit 10 контракт – негарантированное соглашение, которое часто используется для отправки игроков в G-Лигу.

Если его отчислят до начала сезона, и он проведет хотя бы 60 дней в фарм-клубе «Оклахома-Сити Блю», то сможет получить бонус в размере до 85 300 долларов.

Также существует возможность конвертации этого Exhibit 10 контракта в двусторонний. У «Тандер» на данный момент открыт один слот под подобное соглашение, что технически оставляет для Лахина такую возможность.