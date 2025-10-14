«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
Финалисты Евролиги усилят состав 28-летним форвардом.
По информации Sport24, «Монако» завершил подписание Чимези Мету, который должен укрепить переднюю линию команды.
В данный момент нигерийский форвард восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, из-за которого он досрочно завершил прошлый сезон.
До травмы Мету проводил сильный дебютный год в Евролиге за «Барселону», набирая в среднем 11 очков и 4,8 подбора за 20 минут на паркете.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1965 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
