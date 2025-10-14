«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)

Финалисты Евролиги усилят состав 28-летним форвардом.

По информации Sport24, «Монако » завершил подписание Чимези Мету , который должен укрепить переднюю линию команды.

В данный момент нигерийский форвард восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, из-за которого он досрочно завершил прошлый сезон.

До травмы Мету проводил сильный дебютный год в Евролиге за «Барселону», набирая в среднем 11 очков и 4,8 подбора за 20 минут на паркете.