Джо Маззулла: «Отношения в команде – это форма любви. Она может быть мягкой, может быть жесткой»
Главный тренер «Селтикс» рассказал о важности доверия и взаимной адаптации.
«Я не хочу, чтобы это превращалось в историю вроде: «Все должны подстраиваться под Джо». Нет, мы должны работать вместе. Мы должны адаптироваться вместе. Важно понять, как нам построить процесс, который позволит извлечь из всех максимум.
Вот что я считаю настоящими отношениями. Это форма любви. А любовь можно понимать по-разному, в зависимости от того, чего ты хочешь достичь. Она может быть мягкой, может быть жесткой. Это может быть чувство, может быть действие. Она проявляется по-разному», – поделился Джо Маззулла.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1968 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CLNS Media Boston Sports Network
