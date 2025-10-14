2

Джо Маззулла: «Отношения в команде – это форма любви. Она может быть мягкой, может быть жесткой»

Главный тренер «Селтикс» рассказал о важности доверия и взаимной адаптации.

«Я не хочу, чтобы это превращалось в историю вроде: «Все должны подстраиваться под Джо». Нет, мы должны работать вместе. Мы должны адаптироваться вместе. Важно понять, как нам построить процесс, который позволит извлечь из всех максимум.

Вот что я считаю настоящими отношениями. Это форма любви. А любовь можно понимать по-разному, в зависимости от того, чего ты хочешь достичь. Она может быть мягкой, может быть жесткой. Это может быть чувство, может быть действие. Она проявляется по-разному», – поделился Джо Маззулла.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1968 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CLNS Media Boston Sports Network
logoДжо Маззулла
logoБостон
logoНБА
