НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
15 октября пройдут шесть предсезонных матчей НБА.
«Милуоки» примет действующего чемпиона «Оклахому», «Финикс» сыграет с «Лейкерс».
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1818 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости