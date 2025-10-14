  • Спортс
  НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

15 октября пройдут шесть предсезонных матчей НБА.

«Милуоки» примет действующего чемпиона «Оклахому», «Финикс» сыграет с «Лейкерс».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1818 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
