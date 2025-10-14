Тренер Эвана Мобли: «Если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта – это совершенно другой уровень»

Форвард «Кливленда» может сочетать навыки Дэвиса с агрессией Янниса и Гарнетта.

«Я определенно считаю, что сравнение с Энтони Дэвисом уместно. Но один из минусов Эй Ди в том, что он не всегда выкладывается на полную. Яннис это делает, Гарнетт тоже делал.

Энтони Дэвис – один из лучших игроков всех времен, он феноменален, но проблема в том, что он не выкладывается на максимум каждый вечер.

У Эвана есть все необходимые навыки? Да. Но если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта при навыках Энтони Дэвиса, это уже совершенно другой уровень.

Давайте возьмем все, что умеет Дэвис – подборы, атаку со всех позиций. У Эвана все это есть. И добавим немного настроя Гарнетта и Янниса, их агрессию в каждой атаке. Они выкладываются на полную каждое мгновение.

Слишком много игр проходят так, что мы не ценим каждую атаку в каждой встрече. Вот главный урок, который я стараюсь донести не только до Эвана, но и до всех ребят, с которыми работаю», – сказал персональный тренер Эвана Мобли .