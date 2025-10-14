  • Спортс
  • Стивен Джексон раскритиковал Стивена Эй Смита: «Ты очень активен, обсуждая черных миллиардеров. С белыми ты скромничаешь»
2

Стивен Джексон раскритиковал Стивена Эй Смита: «Ты очень активен, обсуждая черных миллиардеров. С белыми ты скромничаешь»

Чемпион НБА Стивен Джексон раскритиковал ведущего ESPN PСтивена Эй Смита.

Стивен Эй в феврале отреагировал на танец экс-теннисистки Серены Уильямс в перерыве Супербоула во время выступления Кендрика Ламара. Известный шоумен заявил, что если бы легендарная спортсменка была его женой, он бы развелся с ней.

В октябре на шоу Смита пришел муж Уильямс Алексис Оганян. Он застал врасплох журналиста, вспомнив те его слова. 

«Кажется, ты давал мне совет по поводу брака? Сам же при этом вроде никогда не был женат?

Я даю советы многим бизнесменам, которые хотят построить компании стоимостью в миллиарды долларов. И я делаю это потому, что сам создаю компании стоимостью в миллиарды долларов. Поэтому я обычно стараюсь придерживаться той сферы, в которой разбираюсь. И тебе советую поступать так же», – произнес Оганян.

Стивен Эй Смит смутился и во всем согласился с сооснователем Reddit.

Стивен Джексон обвинил его в лицемерии и предостерег от плана баллотироваться в президенты США. 

«Ну ты даешь, братан. Ты так громко кричишь и так переживаешь за Брона, так активен, когда говоришь о чернокожем миллиардере, но когда говоришь с белым миллиардером, то сразу становишься таким скромным. Сразу проявляешь такое уважение, становишься кротким. А как ты разговариваешь с чернокожей женщиной? Держись подальше от политики и говори о видах спорта, которыми никогда не занимался, понятно?

Мы не будем за тебя голосовать. Я слышал о твоих планах, но не делай этого, бро. Мы не будем за тебя голосовать… У тебя много энергии для Брона и чернокожих женщин, но с другими людьми ты ведешь себя иначе», – заявил Джексон.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1101 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
