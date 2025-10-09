Стивен Эй Смит: «Теперь, когда Леброн будет играть отстойно, буду вспоминать рекламу и думать, что он выпил»
Стивен Эй Смит раскритиковал рекламную кампанию Леброна Джеймса.
«Второе решение» Джеймса, намекавшее на карьерные изменения, оказалось рекламой алкоголя.
«Это была низкопробная стыдобища. Не понимаю, почему второму величайшему игроку в истории пришлось опуститься до того, чтобы привлекать внимание к себе чем-то кроме борьбы за титул чемпиона.
Теперь, когда он будет играть отстойно в важные моменты, буду думать, что он выпил перед матчем», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
