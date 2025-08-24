«Снеси ему голову». Гилберт Аренас в шутку посоветовал Стивену Эй Смиту ударить Леброна Джеймса в день рождения

Гилберт Аренас в шутку советует Стивену Эй Смиту ударить Леброна Джеймса.

«Это единственный совет, который я могу дать Стивену Эй Смиту . Тебе нужно реабилитироваться, верно? Слушай, я назову тебе дату. 30 декабря, у Леброна будет день рождения. Он будет играть с «Детройтом». Итак, кто в «Детройте»? Последний ублюдок, который пытался его прикончить.

«Детройт» на Crypto.com, верно? Ты думаешь о том же, о чем и я? У тебя будет поддержка.

Стивен Эй, возьми с собой боксерскую перчатку. Держи ее за спиной. Как только он повернется к тебе спиной, напади на него. Но нужно сделать это по-настоящему, в стиле 90-х. Ударь его эффектно. Приукрась удар. Устрой шоу.

Снеси ему голову нафиг. Ладно, он ростом 206 сантиметров и весом около 120 килограммов. Так что он, скорее всего, не упадет. Это будет типа: «Чувак, что это было?» А может и упадет, но это неважно. Это все, что тебе нужно сделать», – сказал бывший игрок НБА .