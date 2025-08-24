  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Снеси ему голову». Гилберт Аренас в шутку посоветовал Стивену Эй Смиту ударить Леброна Джеймса в день рождения
2

«Снеси ему голову». Гилберт Аренас в шутку посоветовал Стивену Эй Смиту ударить Леброна Джеймса в день рождения

Гилберт Аренас в шутку советует Стивену Эй Смиту ударить Леброна Джеймса.

«Это единственный совет, который я могу дать Стивену Эй Смиту. Тебе нужно реабилитироваться, верно? Слушай, я назову тебе дату. 30 декабря, у Леброна будет день рождения. Он будет играть с «Детройтом». Итак, кто в «Детройте»? Последний ублюдок, который пытался его прикончить.

«Детройт» на Crypto.com, верно? Ты думаешь о том же, о чем и я? У тебя будет поддержка.

Стивен Эй, возьми с собой боксерскую перчатку. Держи ее за спиной. Как только он повернется к тебе спиной, напади на него. Но нужно сделать это по-настоящему, в стиле 90-х. Ударь его эффектно. Приукрась удар. Устрой шоу.

Снеси ему голову нафиг. Ладно, он ростом 206 сантиметров и весом около 120 килограммов. Так что он, скорее всего, не упадет. Это будет типа: «Чувак, что это было?» А может и упадет, но это неважно. Это все, что тебе нужно сделать», – сказал бывший игрок НБА.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1503 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
logoСтивен Эй Смит
logoГилберт Аренас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деннис Родман: «Майкл Джордан был невероятно сексуальным. Леброн – как чертов огромный самосвал»
12вчера, 14:39
«Они не могут добиться успеха года четыре». Чарльз Баркли считает, что Леброну Джеймсу пора покинуть «Лейкерс»
5вчера, 14:27
«Там были все – Кобе Брайант, Леброн». Уэйн Руни рассказал, как тусовался со сборной США на Олимпиаде
2вчера, 13:42
Джо Джонсон: «Со Стефом у Леброна будет больше шансов выиграть чемпионат, чем с Лукой»
25вчера, 09:33
Главные новости
Женская НБА. Огвумике принесла «Сиэтлу» победу над «Вашингтоном», «Миннесота» примет «Индиану» и другие матчи
вчера, 21:05
Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3
3вчера, 20:51Видео
Греция определилась с составом на Евробаскет-2025
2вчера, 20:30
Афробаскет-2025. Ангола разгромила в финале Мали и стала чемпионом Африки, Сенегал обыграл Камерун в матче за бронзу
вчера, 20:11
Товарищеский матч. Франция обыграла Грецию в Афинах
вчера, 19:46
Серж Ибака: «Если бы Кавай Ленард не ушел из «Торонто», мы выиграли бы еще два чемпионата»
7вчера, 19:40
Майкл Портер: «Будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров»
7вчера, 19:30
Данило Галлинари: «Звонили из итальянских команд и Евролиги. Из «Милана» ни разу не позвонили»
вчера, 18:41
Шакил О′Нил согласился на боксерский поединок с известным телохранителем Чарльзом Олстоном
4вчера, 17:31
Алперен Шенгюн, Джеди Осман и Фуркан Коркмаз – в составе сборной Турции на Евробаскет-2025
4вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»
вчера, 20:22
Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
вчера, 19:09
«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Бориславом Младеновым
вчера, 18:47
Дмитрий Узинский: «Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость»
вчера, 17:53
Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»
2вчера, 16:38
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
вчера, 15:00
Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»
вчера, 13:50
Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»
3вчера, 11:42
Расселл Уэстбрук снялся в новом клипе певицы Сиары
2вчера, 11:19Видео
«Хорст дал ясно понять, что они не будут этого делать». Генменеджер «Хьюстона» опроверг слухи о переходе Янниса Адетокумбо
1вчера, 07:09