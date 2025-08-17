  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит: «С Леброном ни одна команда не была так плоха, как «Лейкерс» в какой-то момент с Кобе»
3

Стивен Эй Смит: «С Леброном ни одна команда не была так плоха, как «Лейкерс» в какой-то момент с Кобе»

Стивен Эй Смит объяснил, почему он ставит Леброна Джеймса выше Кобе Брайанта.

«Кобе – пятикратный чемпион, и поэтому многие ставят его выше Леброна. Кобе был настоящим убийцей. Он выкладывался по полной. И это не значит, что он не играл в защите, ведь, очевидно, на пике он был первоклассным защитником. Однако, с другой стороны, он играл с Шаком и остальной командой, а затем с Газолем, Байнэмом и остальной командой, у него была команда. Когда у него были трудности, у него были серьезные трудности.

С Леброном такого никогда не случалось. Посмотрите, насколько плохи «Лейкерс» в последние годы Кобе. Разве такое могло случиться с Леброном? Ответ – нет. С Леброном ни одна команда не была так плоха, как «Лейкерс» в какой-то момент с Кобе», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoЛейкерс
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»
13сегодня, 17:17
«Майк так не мог». Джефф Тиг считает, что Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана, потому что помогал партнерам стать лучше
27вчера, 16:30
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс – второй среди величайших игроков в истории баскетбола»
5вчера, 15:06
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Я ему не нравлюсь, и он мне не нравится»
5вчера, 14:06
Главные новости
Женская НБА. 38 очков Митчелл помогли «Индиане» обыграть в овертайме «Коннектикут», «Лас-Вегас» примет «Даллас» и другие матчи
159 минут назадLive
Тайсон Чендлер: «Лука Дончич напоминал мне европейскую версию Мэджика Джонсона»
сегодня, 20:09
Дэйл Браун: «Шакил О’Нил во время финальной серии 2000 года посетил в больнице умирающего ребенка»
1сегодня, 20:01
В Сиэтле открыли статую в честь Сью Берд
сегодня, 19:27Видео
«Ты все нам испортил». Алперен Шенгюн рассказал, как Амен Томпсон травмировался, пытаясь сделать трипл-дабл
1сегодня, 18:50
Чемпионат Азии. Австралия обыграла в финале Китай и завоевала золото
4сегодня, 18:30
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Черногория взяла верх над Израилем
сегодня, 18:20
Альберто Абальде пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы
2сегодня, 18:14
Алперен Шенгюн: «Уорриорз» всю серию жаловались на то, что фолы не фиксируются»
5сегодня, 18:05
Деннис Родман: «Одна из моих любимых стран – Россия. Очень хорошо знаю Путина»
13сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Брайант Кроуфорд перешел из «Автодора» в «Бурсаспор»
сегодня, 20:30
Чарльз Мэннинг покинул «Автодор» и продолжит карьеру в «Каршияке»
сегодня, 20:25
«Миннесота» расторгла контракт с Джесси Эдвардсом
2сегодня, 17:47
Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»
1сегодня, 16:13
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
сегодня, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
1сегодня, 13:24
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1сегодня, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
1сегодня, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
сегодня, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
сегодня, 06:04