Ченнинг Фрай о сравнении Флэгга с Бердом: «Какой там рост у Гордона Хэйворда? Раз уж сравниваете белых парней»

Ченнинг Фрай выразил спорное мнение о Купере Флэгге.

В подкасте Road Trippin экс-игрок НБА назвал «безумным» сравнение новичка «Далласа» с легендарным Лэрри Бердом.

«Назвать достойный эквивалент? А какой там рост у Гордона Хэйворда? Раз уж сравниваете белых парней», – произнес Фрай.

Соведущий Ричард Джефферсон заявил, что не готов принять такую точку зрения и призвал коллегу быть объективнее, не привязываясь к расовому фактору.

«Ну, Андре Игудала. Парень, который умеет на площадке примерно все. Разве что у него нет того же атлетизма. На мой взгляд, он со всем хорошо справляется... На выходе из колледжа Андре казался одним из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел», – заявил Фрай.