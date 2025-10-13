Кевин Дюрэнт о «Финиксе» после его ухода: «Нулевые ожидания = лучше атмосфера»
Форвард «Хьюстона» ответил на нападки фанатов «Санс» в соцсетях.
В сети появился ролик с матча «Финикс» – «Бруклин», на котором игроки «Санс», включая скамейку, празднуют попадание одинаковым танцем.
Один из пользователей прокомментировал видео, тэгнув Дюрэнта: «Финикс» остался в выигрыше от обмена. Спасибо, Кей Ди!»
«Нулевые ожидания = лучше атмосфера. Наслаждайся сезоном, брат», – ответил форвард, которого «Санс» обменяли в «Рокетс» летом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Дюрэнта
