Купер Флэгг станет лучшим новичком года по мнению 97% генменеджеров НБА

Купер Флэгг считается фаворитом на индивидуальную награду.

1-й номер драфта-2025, доставшийся «Далласу », станет лучшим новичком сезона по мнению 97% опрошенных НБА генменеджеров клубов. 3% получил 3-й номер Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»).

93% опрошенных считает, что Флэгг останется лучшим игроком с драфта через 5 лет. Остальные голоса разделились между Диланом Харпером («Сперс», 2-й номер) и Эджкомбом.

Разыгрывающий «Хит» Каспарас Якучионис (20-й) – главная «кража» драфта-2025. За это проголосовали 17% опрошенных.

По 10% получили Эйс Бэйли («Юта», 5-й) и Картер Брайант («Сперс», 14-й). Еще по 7% - Йоан Беранже («Миннесота», 17-й), Лиам Макнили («Шарлотт», 29-й) и Эйса Ньюэлл («Атланта», 23-й).