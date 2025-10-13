Расселл Уэстбрук совершенно не заинтересован в продолжении карьеры вне НБА

Уэстбрук не рассматривает варианты с переездом за океан.

По информации инсайдера Марка Стейна, на сегодняшний день не было «никаких разговоров» о том, чтобы Расселл Уэстбрук рассматривал возможность игры за границей в этом сезоне.

Если бы он был открыт для таких предложений, то получил бы массу офферов из-за океана, но команда Уэстбрука сосредоточена на поиске следующей возможности для выступлений в НБА . Даже если это означает, что варианты появятся только после начала регулярного сезона-2025/26, который стартует 21 октября.

В межсезонье 36-летний MVP-2017 отказался от опции игрока в контракте с «Денвером» и стал свободным агентом. Ранее Шэмс Чарания сообщал , что «Кингс» сохраняют сильную заинтересованность в Уэстбруке.