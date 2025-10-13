Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Надежду», «Ника» сыграет с МБА и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
«Спарта энд К» встретится с «Надеждой», «Ника» примет МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Энергия
13 октября. 11.00
13 октября. 16.00
Нефтяник – УГМК
13 октября. 17.00
Спарта энд К – Надежда
13 октября. 18.00
Ника – МБА
13 октября. 18.30
Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 2-0, УГМК – 2-0, Спарта энд К – 1-1, Ника – 1-1, Енисей – 1-2, Самара – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Энергия 0-2, Нефтяник – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
