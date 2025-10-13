0

Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Надежду», «Ника» сыграет с МБА и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

«Спарта энд К» встретится с «Надеждой», «Ника» примет МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Энергия

13 октября. 11.00

Динамо МоскваСамара

13 октября. 16.00

Нефтяник – УГМК

13 октября. 17.00

Спарта энд К – Надежда

13 октября. 18.00

Ника – МБА

13 октября. 18.30

Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 2-0, УГМК – 2-0, Спарта энд К – 1-1, Ника – 1-1, Енисей – 1-2, Самара – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Энергия 0-2, Нефтяник – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
