Каспарас Якучионис не смог доиграть матч против «Орландо» из-за боли в бедре

19-летнийн новичок «Майами» получил повреждение.

Якучионис провел на площадке всего четыре минуты в предсезонном матче против «Мэджик», прежде чем покинуть игру из-за боли в правом бедре. До своего ухода он набрал 2 очка с линии штрафных бросков и отдал 1 результативную передачу.

«Ничего не могу сказать», – ответил главный тренер Эрик Споэльтра на вопрос о серьезности травмы игрока. – «Мы выясним. Он так самоотверженно играет, что всякое может случиться. Но сейчас еще рано что-либо говорить».

20-й пик драфта-2025 сыграл полностью только один предсезонный матч за первые четыре игры «Хит». Он пропустил первые три из-за растяжения связок левого запястья.