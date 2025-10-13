  • Спортс
Мария Клюндикова: «В «Миннесоте» сказали, что ждут меня в следующем году. Мне очень хочется поехать»

Российская центровая оценила свой сезон и озвучила планы на следующий.

«За сезон поставлю себе тройку. В какие-то моменты я была потеряна, где-то физически уставала, где-то не брала на себя атаки, не было уверенности, какие-то моменты были неидеальны. Тем не менее это большой опыт. Буду расти до пятерки по своей шкале.

До отъезда была большая встреча с болельщиками. Не знаю, сколько их было, но очень много. Каждая говорила речь. Мы с Олой выходим – и все хлопают! Так приятно было. Очень неожиданно все. Сердце стучало быстрее, чем обычно, когда взяла микрофон. Сплошная радость! Каждый игрок говорил отдельно с тренером. Мне сказали, что ждут меня в следующем году. Составили план работы на сезон. Остаемся на связи. Мне очень хочется поехать туда на следующий сезон», – сказала баскетболистка.

В прошедшем сезоне Клюндикова вместе с «Миннесотой» дошла до полуфинала, где «Линкс» уступили «Финиксу».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМария Клюндикова (Вадеева)
logoженская НБА
Миннесота жен
