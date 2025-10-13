  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)
0

Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)

Форрест вошел в историю испанской лиги.

В победном матче против «Реала» (105:100) защитник «Басконии» принес своей команде 26 очков (3 из 6 с игры).

19 из них Форрест набрал с линии штрафных, ни разу не промахнувшись. Он повторил рекорд, установленный 32 года назад, когда Хорди Пардо также реализовал все 19 штрафных в матче «Жироны» против тогдашней «Сарагосы».

В последние 20 секунд матча Форресту пришлось выполнить 6 штрафных бросков, которые он реализовал, позволив «Басконии» одержать победу.

До прихода в испанский клуб у Форреста была непродолжительная карьера в НБА. Его не выбрали на драфте НБА 2020 года, после чего защитник подписал двусторонний контракт с «Ютой». За два сезона в «Джаз» он сыграл 90 игр, в среднем набирая 2,8 очка, 1,5 подбора и 1,9 передачи за игру. В 2022 году он присоединился к «Атланте», где за два сезона сыграл 61 матч, набирая в среднем 2,2 очка, 1,3 подбора и 2,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoчемпионат Испании
logoРеал
logoТрент Форрест
logoБаскония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
вчера, 19:16
Маркус Ховард пропустит матч с «Реалом» из-за лимита на легионеров
вчера, 16:00
Андреа Тринкьери может заменить Паоло Гальбьяти в должности главного тренера «Басконии»
310 октября, 13:53
Главные новости
Каспарас Якучионис не смог доиграть матч против «Орландо» из-за боли в бедре
53 минуты назад
Джей Джей Редик заявил, что Далтон Кнехт – лучший игрок «Лейкерс» в нападении за время тренировочного лагеря
5сегодня, 07:27
Уэнделл Мур с оттяжкой воткнул через Норчада Омьера
2сегодня, 07:08Видео
Мария Клюндикова о женской НБА: «Каждая игра как финал, на вес золота. Игроки должны получать больше»
3сегодня, 06:31
Деандре Эйтон: «Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты»
14сегодня, 06:14
Анферни Саймонс набрал 21 очко в матче против «Кливленда»
2сегодня, 05:54Видео
Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху
2сегодня, 05:42Видео
«Буллс» и «Бакс» устроили стычку, уронили арбитра. Яннис Адетокумбо в шутку хотел поучаствовать
4сегодня, 05:23Видео
Остин Ривз получил травму колена, Лука Дончич сказал ему больше не выходить на паркет
1сегодня, 04:46Видео
Джонатан Куминга вколотил постер-данк через Джейка Ларэвиа
сегодня, 04:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
28 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Надежду», «Ника» сыграет с МБА и другие матчи
37 минут назад
Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина
4сегодня, 06:52Видео
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
вчера, 21:03
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
вчера, 20:52
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
вчера, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
вчера, 19:41
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
вчера, 19:16
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграла «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
вчера, 18:55
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1вчера, 18:46