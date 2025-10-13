0

Александр Щербенев: «ЦСКА пусть оставит удачу сегодня, а мы – на финал»

Разыгрывающий «Зенита» оценил прошедший матч.

«Опыт у меня небольшой в спорте, но заметил: когда команда проигрывает, никто не вспоминает, как ты сыграл. Обидно, что проиграли. Показали себя как команда, бились, выглядели достойно, можно сказать, заслужили победу, но, к сожалению, в спорте так бывает. Есть другая команда, которая старается. Удача была на их стороне.

Играли в командный баскетбол, у нас получалось, за счет этого получили преимущество, но потом его растеряли. Почему? Потому что ЦСКА тоже очень хороший коллектив, игроки умеют хорошо играть. И они это показали.

Потенциал у нас большой, все впереди. Лучше пусть ЦСКА оставит удачу сегодня, а мы – на финал», – сказал Щербенев.

Вчера ЦСКА вырвал победу благодаря трехочковому Антона Астапковича на последних секундах игры (85:84).

По итогам встречи Щербенев стал самым результативным игроком матча – 21 очко (5 из 8 с игры, 5 из 7 трехочковых, 6 из 7 штрафных).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Дончича заигрывал русских, но концовку в Питере забрали Астапкович и ЦСКА
вчера, 22:20Трибуна
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1вчера, 18:46
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
вчера, 18:14
Главные новости
Мария Клюндикова: «В «Миннесоте» сказали, что ждут меня в следующем году. Мне очень хочется поехать»
146 минут назад
Келел Уэйр набрал 24+10 за 24,5 минуты на площадке в матче с «Орландо»
сегодня, 09:08Видео
Расселл Уэстбрук совершенно не заинтересован в продолжении карьеры вне НБА
3сегодня, 08:46
Каспарас Якучионис не смог доиграть матч против «Орландо» из-за боли в бедре
сегодня, 07:44
Джей Джей Редик заявил, что Далтон Кнехт – лучший игрок «Лейкерс» в нападении за время тренировочного лагеря
11сегодня, 07:27
Уэнделл Мур с оттяжкой воткнул через Норчада Омьера
4сегодня, 07:08Видео
Мария Клюндикова о женской НБА: «Каждая игра как финал, на вес золота. Игроки должны получать больше»
4сегодня, 06:31
Деандре Эйтон: «Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты»
21сегодня, 06:14
Анферни Саймонс набрал 21 очко в матче против «Кливленда»
2сегодня, 05:54Видео
Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху
3сегодня, 05:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)
1сегодня, 08:30
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 08:09
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Надежду», «Ника» сыграет с МБА и другие матчи
сегодня, 08:00
Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина
4сегодня, 06:52Видео
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
вчера, 21:03
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
вчера, 20:52
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
вчера, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
вчера, 19:41
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
вчера, 19:16
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграла «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
вчера, 18:55