Александр Щербенев: «ЦСКА пусть оставит удачу сегодня, а мы – на финал»

Разыгрывающий «Зенита» оценил прошедший матч.

«Опыт у меня небольшой в спорте, но заметил: когда команда проигрывает, никто не вспоминает, как ты сыграл. Обидно, что проиграли. Показали себя как команда, бились, выглядели достойно, можно сказать, заслужили победу, но, к сожалению, в спорте так бывает. Есть другая команда, которая старается. Удача была на их стороне.

Играли в командный баскетбол, у нас получалось, за счет этого получили преимущество, но потом его растеряли. Почему? Потому что ЦСКА тоже очень хороший коллектив, игроки умеют хорошо играть. И они это показали.

Потенциал у нас большой, все впереди. Лучше пусть ЦСКА оставит удачу сегодня, а мы – на финал», – сказал Щербенев.

Вчера ЦСКА вырвал победу благодаря трехочковому Антона Астапковича на последних секундах игры (85:84).

По итогам встречи Щербенев стал самым результативным игроком матча – 21 очко (5 из 8 с игры, 5 из 7 трехочковых, 6 из 7 штрафных).