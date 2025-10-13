Джей Джей Редик заявил, что Далтон Кнехт – лучший игрок «Лейкерс» в нападении за время тренировочного лагеря

Редик поделился интересными данными о второгодке.

В тренировочном лагере «Лейкерс » отслеживают статистику, и Кнехт набрал на 42 очка больше любого другого товарища по команде в играх на полную площадку, при этом реализуя около 60% бросков.

Однако Редик добавил, что потолок Кнехта как игрока будет определяться его уровнем в защите.

В сегодняшнем матче против «Уорриорс» 24-летний форвард набрал 16 очков, реализовав 4 из 9 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных.