Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина
Суперзвезда «Лейкерс» отреагировал на эйрболл от 4-кратного чемпиона.
Лука Дончич решил встать со скамейки запасных, увидев, как Дрэймонд Грин не добросил мяч до кольца при свободном трехочковом.
По итогам матча Грин провел на паркете 22,5 минуты и отметился 2 очками (1 из 2 с игры), 1 подбором, 4 передачами и 2 перехватами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Lakers Empire в соцсети X
