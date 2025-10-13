Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина

Суперзвезда «Лейкерс» отреагировал на эйрболл от 4-кратного чемпиона.

Лука Дончич решил встать со скамейки запасных, увидев, как Дрэймонд Грин не добросил мяч до кольца при свободном трехочковом.

По итогам матча Грин провел на паркете 22,5 минуты и отметился 2 очками (1 из 2 с игры), 1 подбором, 4 передачами и 2 перехватами.