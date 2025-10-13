Видео
4

Лука Дончич вскочил с места после «сквозняка» Дрэймонда Грина

Суперзвезда «Лейкерс» отреагировал на эйрболл от 4-кратного чемпиона.

Лука Дончич решил встать со скамейки запасных, увидев, как Дрэймонд Грин не добросил мяч до кольца при свободном трехочковом.

По итогам матча Грин провел на паркете 22,5 минуты и отметился 2 очками (1 из 2 с игры), 1 подбором, 4 передачами и 2 перехватами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Lakers Empire в соцсети X
logoЛейкерс
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЛука Дончич
предсезонные матчи
logoДрэймонд Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деандре Эйтон: «Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты»
14сегодня, 06:14
Остин Ривз получил травму колена, Лука Дончич сказал ему больше не выходить на паркет
1сегодня, 04:46Видео
Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» стали немного более открыты к краткосрочным шагам»
7вчера, 16:12
Главные новости
Каспарас Якучионис не смог доиграть матч против «Орландо» из-за боли в бедре
54 минуты назад
Джей Джей Редик заявил, что Далтон Кнехт – лучший игрок «Лейкерс» в нападении за время тренировочного лагеря
5сегодня, 07:27
Уэнделл Мур с оттяжкой воткнул через Норчада Омьера
2сегодня, 07:08Видео
Мария Клюндикова о женской НБА: «Каждая игра как финал, на вес золота. Игроки должны получать больше»
3сегодня, 06:31
Деандре Эйтон: «Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты»
14сегодня, 06:14
Анферни Саймонс набрал 21 очко в матче против «Кливленда»
2сегодня, 05:54Видео
Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху
2сегодня, 05:42Видео
«Буллс» и «Бакс» устроили стычку, уронили арбитра. Яннис Адетокумбо в шутку хотел поучаствовать
4сегодня, 05:23Видео
Остин Ривз получил травму колена, Лука Дончич сказал ему больше не выходить на паркет
1сегодня, 04:46Видео
Джонатан Куминга вколотил постер-данк через Джейка Ларэвиа
сегодня, 04:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший игрок НБА Трент Форрест повторил рекорд чемпионата Испании по точным штрафным с 100% реализации (19)
8 минут назад
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
29 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет «Надежду», «Ника» сыграет с МБА и другие матчи
38 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
вчера, 21:03
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
вчера, 20:52
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
вчера, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
вчера, 19:41
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
вчера, 19:16
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграла «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
вчера, 18:55
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1вчера, 18:46