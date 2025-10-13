0

Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Эсенлер Эрокспором»

13 октября в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Маниса» примет «Эсенлер Эрокспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Бешикташ – 3-0, Бахчешехир – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Трабзонспор – 2-1, Фенербахче – 2-1, Тофаш – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 1-1, Петким Спор – 1-2, Мерсин – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Меркезефенди – 1-2, Каршияка – 1-2, Эсенлер Эроспор – 0-2, Тюрк Телеком – 0-3, Бююкчекмедже – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoМаниса
logoЭсенлер Эрокспор
