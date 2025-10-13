«Они подходят ко мне, чтобы сказать, что фанатеют от Эммы». Пэйтон Притчард признает, что его жена популярнее него

Защитник «Бостона» сталкивается с необычной проблемой.

«Из-за моей жены ко мне чаще подходят женщины, чем к другим ребятам, 100%. Особенно на Восточном побережье. Хотя, я не могу даже сказать «на Восточном побережье», потому что это бывает где угодно. Я думаю, что кто-то подходит ко мне, а они на самом деле подходят, чтобы сказать, что фанатеют от Эммы. И они даже не особо знают, что я играю в баскетбол», – рассказал Притчард.

У Эммы Макдональд Притчард более 840 000 подписчиков в TikTok, на YouTube – более 66 миллионов просмотров и более 370 000 подписчиков. Девушка создает видео-контент об образе жизни и моде.