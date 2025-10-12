Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений

Защитник «Црвены Звезды» попал больницу из-за проблем с дыханием.

Клуб сообщил, что Тайсон Картер проходит медицинское обследование в Белграде из-за осложнений с дыхательной системой. А также пообещал предоставить новую информацию о состоянии игрока в ближайшие дни.

Этим летом 27-летний Картер перешел в белградский клуб из испанской «Уникахи». В новом сезоне Евролиги американский баскетболист провел три матча, набирая в среднем 14,7 очка, 2,7 подбора и 2,3 передачи за 27 минут на площадке.