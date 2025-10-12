Купер Флэгг разобрался с Ламело Боллом один в один; забил сверху с передачи Д’Анджело Расселла через половину площадки
Новичок «Далласа» отметился яркими моментами в предсезонной игре с «Шарлотт».
Сначала первый номер драфта-2025 обыграл Ламело Болла один в один с помощью перевода за спиной. Затем показал взаимодействие с Энтони Дэвисом, навесив ему аллей-уп. А потом продемонстрировал, что может не только отдавать такие передачи, но и завершать их, выловив длинный пас от Д’Анджело Расселла.
За 23 минуты на паркете Флэгг отметился 11 очками (4 из 8 с игры), 3 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.
«Мэверикс» проиграли встречу – 116:120.
