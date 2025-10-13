  • Спортс
«Теперь Джей Джей нравится мне немного больше». Остин Ривз отреагировал на сравнение с Джамалом Кроуфордом от Редика

Ривз польщен высокой оценкой своих умений от тренера.

После победы над «Голден Стэйт» (126:116) Джей Джей Редик сравнил защитника «Лейкерс» с бывшей звездой лиги Джамалом Кроуфордом – трехкратным обладателем награды «Лучший шестой игрок», известным своим отличным контролем мяча и результативностью.

Редик заявил, что во время тренировочного лагеря Ривз продемонстрировал новый уровень изобретательности, особенно в том, как он зарабатывает фолы и создает давление на защиту.

«Он стал настолько искусен, что может зарабатывать фолы разными способами», – отметил главный тренер «Лос-Анджелеса».

Ривзу польстила такая характеристика.

«Джамал Кроуфорд был крут. Думаю, тренер имел в виду его креативность в атаке. Не хочу говорить за него, но я не из тех, кто сидит и планирует, что будет делать. Все происходит как бы само собой. Я раньше не слышал такого сравнения, так что теперь Джей Джей нравится мне немного больше», – сказал защитник.

В матче против «Голден Стэйт» Ривз набрал 21 очко при 7 из 10 попаданий с игры, а также сделал 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжамал Кроуфорд
logoДжей Джей Редик
logoОстин Ривз
