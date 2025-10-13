«Мы стали свидетелями изобретения греко-римской борьбы на баскетбольной площадке». Эргин Атаман обрушился с критикой на судей после победы «Олимпиакоса» в дерби

Тренер «Панатинаикоса» недоволен работой арбитров чемпионата Греции.

Вчера «Олимпиакос» одержал верх над «Панатинаикосом » в матче национальной лиги (90:86)

После поражения Эргин Атаман прокомментировал два ключевых судейских решения в соцсетях. Первым был эпизод с проходом защитника «Пао» Костаса Слукаса под кольцо.

«Трагикомичность видео в том, что фол был назначен Слукасу, а соперник пошел пробивать штрафные. И да, это не шутка», – написал Атаман.

Во втором клипе форвард «Оли» Александар Везенков боролся за позицию под кольцом.

«Мы также стали свидетелями изобретения нового вида спорта: греко-римской борьбы на баскетбольной площадке. Такое происходит впервые в мировой истории», – прокомментировал отрывок тренер.

«Панатинаикос» вел «+12» во второй четверти, но «Олимпиакос » смог отыграться. Везенков в итоге набрал 22 очка – лучший показатель в матче. Тайлер Дорси добавил 16 очков, 8 передач и 5 подборов.

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн выбыл из состава на игру в последний момент из-за дискомфорта в правом колене.