Уэнделл Мур с оттяжкой воткнул через Норчада Омьера

Мур отметился эффектным постер-данком.

24-летний защитник «Бостона» взорвал трибуны домашней арены, не заметив под кольцом форварда «Кливленда» Норчада Омьера.

За 9 минут на паркете в предсезонном матче Мур отметился 5 очками, 1 подбором и 2 передачами. 

«Селтикс» крупно обыграли «Кливленд» – 138:107.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бостона»
Норчад Омьер
