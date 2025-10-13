Уэнделл Мур с оттяжкой воткнул через Норчада Омьера

Мур отметился эффектным постер-данком.

24-летний защитник «Бостона » взорвал трибуны домашней арены, не заметив под кольцом форварда «Кливленда » Норчада Омьера.

За 9 минут на паркете в предсезонном матче Мур отметился 5 очками, 1 подбором и 2 передачами.

«Селтикс» крупно обыграли «Кливленд» – 138:107.