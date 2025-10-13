Уэнделл Мур с оттяжкой воткнул через Норчада Омьера
Мур отметился эффектным постер-данком.
24-летний защитник «Бостона» взорвал трибуны домашней арены, не заметив под кольцом форварда «Кливленда» Норчада Омьера.
За 9 минут на паркете в предсезонном матче Мур отметился 5 очками, 1 подбором и 2 передачами.
«Селтикс» крупно обыграли «Кливленд» – 138:107.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бостона»
