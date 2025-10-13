  • Спортс
  • Мария Клюндикова о женской НБА: «Каждая игра как финал, на вес золота. Игроки должны получать больше»
Мария Клюндикова о женской НБА: «Каждая игра как финал, на вес золота. Игроки должны получать больше»

Российская центровая оценила сложившуюся ситуацию в женской НБА.

«Я не думаю, что будет локаут. Скорее всего, стороны придут к соглашению. Мне кажется, что игроки должны получать больше. Каждая игра как финал, на вес золота. Матчи идут один за другим, плотный календарь, проходных встреч нет. Считаю, что эта лига должна отдавать больше», – сказала баскетболистка, выступавшая в прошедшем сезоне за «Миннесоту».

Игроки лиги неоднократно озвучивали требование повысить зарплаты в соответствии с доходами лиги, а на Матче всех звезд устроили совместную акцию, выйдя на разминку в футболках с надписью «заплатите нам то, что вы нам должны».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМария Клюндикова (Вадеева)
Миннесота жен
logoженская НБА
