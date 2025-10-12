Чемпионат Франции. «Париж» примет «Монако»
12 октября в чемпионате Франции пройдут два матча.
Финалисты прошлого сезона, «Париж» и «Монако», встретятся на «Адидас Арене».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Нантер – 3-0, Виллербан – 3-0, Шоле – 2-1, Ле-Ман – 2-1, Лимож – 2-1, Бурк – 2-1, Элан Шалон – 2-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Страсбур – 1-1, Булазак – 1-2, Дижон – 1-2, Нанси – 1-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Сен-Кантен – 0-3, Ле-Портель – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
