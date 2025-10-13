«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом

Иффе Лундберг продолжает искать новую команду.

По информации израильского издания One, 30-летний атакующий защитник в скором времени может покинуть «Партизан» и стать игроком «Маккаби Тель-Авив ».

Датский баскетболист все еще имеет действующий контракт с белградским клубом, однако в начале сезона ему сообщили , что он не входит в планы главного тренера Желько Обрадовича и на него рассчитывать не будут.

С тех пор Лундберг ищет новый клуб, и, по всей вероятности, вскоре может подписать контракт с израильским грандом.

В прошлом сезоне Иффе Лундберг провел 26 матчей в Евролиге, набирая в среднем 7,9 очка, 2,2 подбора и 3 передачи за 25 минут на площадке.