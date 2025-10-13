Келел Уэйр набрал 24+10 за 24,5 минуты на площадке в матче с «Орландо»

Второгодка «Хит» провел хороший предсезонный матч.

В игре с «Мэджик» 21-летний центровой стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка (9 из 17 с игры, 2 из 4 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

На его счету также 10 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 24,5 минуты на паркете.

«Майами » уступил «Орландо » – 104:120.