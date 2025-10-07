0

Джейсон Кидд о дебюте Купера Флэгга: «Он был очень хорош»

Купер Флэгг дебютировал в предсезонных матчах НБА.

Во встрече с «Оклахомой» 1-й номер драфта-2025 из «Далласа» реализовал 3 из 6 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых, 2 из 2 штрафных, набрав 10 очков за 14 минут на паркете.

«Мне понравилось то, что я увидел в защите, понравился розыгрыш в его исполнении, также его результативные действия. Он был очень и очень хорош», – заявил главный тренер техасцев Джейсон Кидд.

«Мэверикс» разобрались с «Тандер» – 106:89.

«Старался пользоваться теми возможностями, которые мне давала защита соперника. Старался не усложнять, делать правильные вещи – пасовать или бросать, по ситуации.

Мне нравится играть в баскетбол, когда у команды двигается мяч. Было классно, мне понравилось», – подвел итог Флэгг.

Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКупер Флэгг
logoДаллас
logoНБА
logoДжейсон Кидд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Купер Флэгг набрал 10 очков и 6 подборов за 14 минут в дебютном предсезонном матче
2сегодня, 04:28Видео
«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
45 октября, 05:07
Купер Флэгг об адаптации в «Далласе»: «Много нового, но чувствую себя комфортно. Хороший город, отличная еда»
44 октября, 19:25
Энтони Дэвис: «Купер Флэгг будет защищаться против Кевина Дюрэнта и Джимми Батлера»
53 октября, 16:53
Главные новости
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
через 0
Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд
6 минут назад
«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса
313 минут назад
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
19 минут назад
Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»
134 минуты назад
Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу
47 минут назадВидео
Джа Морэнт о громком анонсе Леброна: «Говорят, ты врешь»
249 минут назад
Джаред Вандербилт о «втором Решении» Леброна: «Это еще что такое?»
1сегодня, 05:57
Джейлен Браун: «У меня больше побед в плей-офф, чем у 15 или 16 команд. Я знаю, что для этого нужно»
1сегодня, 05:56
НБА нацеливается на 2027 год для создания европейского дивизиона с участием 16 команд
1сегодня, 05:26
Ко всем новостям
Последние новости
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02
Василий Карасев о победе МБА-МАИ над «Енисеем»: «Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили»
вчера, 18:48
Чемпионат Турции. 25 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Петким Спор»
вчера, 18:12