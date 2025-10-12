0

Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»

Георгиос Барцокас прокомментировал тяжелую победу в греческом дерби.

«Это была наша первая игра в чемпионате Греции с действительно высокими требованиями, учитывая престиж противостояния и особые обстоятельства. Обеим командам было сложно готовиться к этой игре. У нас был на день меньше отдыха, чем у «Панатинаикоса». Наша задняя линия осталась без ключевых игроков, хотя отсутствие Нана также стало серьезной потерей для соперника

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Эта победа не так уж много значит – сезон только начинается. Из-за насыщенного графика Евролиги у всех команд в национальном чемпионате много больше взлетов и падений. Даже в прошлом году, проиграв здесь, мы в итоге выиграли чемпионат. Сегодняшний победа – скорее вопрос гордости», – заявил главный тренер «Олимпиакоса».

Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Панатинаикос»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
