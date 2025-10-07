Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году

Евролига отреагировала на планы НБА.

Как сообщает Sportando со ссылкой на греческие издания, в Барселоне состоялась встреча акционеров Евролиги.

Североамериканская лига нацеливается на 2027 год как дату создания европейского дивизиона. Предполагается, что участвовать будут 16 команд: 12 на постоянной основе и еще 4 будут квалифицироваться по итогам выступления в местных лигах.

Руководители Евролиги готовятся к саммиту с участием ФИБА и НБА, который состоится в среду, 8 октября, в Женеве.

Заседание совета директоров Евролиги также было посвящено будущему «Реала», «Барселоны», «Фенербахче» и «Виллербана», которые не подписали контракты на получение многолетней лицензии.