Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
Евролига отреагировала на планы НБА.
Как сообщает Sportando со ссылкой на греческие издания, в Барселоне состоялась встреча акционеров Евролиги.
Североамериканская лига нацеливается на 2027 год как дату создания европейского дивизиона. Предполагается, что участвовать будут 16 команд: 12 на постоянной основе и еще 4 будут квалифицироваться по итогам выступления в местных лигах.
Руководители Евролиги готовятся к саммиту с участием ФИБА и НБА, который состоится в среду, 8 октября, в Женеве.
Заседание совета директоров Евролиги также было посвящено будущему «Реала», «Барселоны», «Фенербахче» и «Виллербана», которые не подписали контракты на получение многолетней лицензии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
