НБА нацеливается на 2027 год для создания европейского дивизиона с участием 16 команд

НБА попытается открыть европейский филиал в ближайшее время.

Североамериканская лига нацеливается на 2027 год как дату создания европейского дивизиона.

Предполагается, что участвовать будут 16 команд: 12 на постоянной основе и еще 4 будут квалифицироваться по итогам выступления в местных лигах.

Комиссионер НБА Адам Сильвер назвал план с 2027 годом «амбициозным», но отметил, что лига всерьез рассматривает такой вариант.

