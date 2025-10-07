НБА нацеливается на 2027 год для создания европейского дивизиона с участием 16 команд
НБА попытается открыть европейский филиал в ближайшее время.
Североамериканская лига нацеливается на 2027 год как дату создания европейского дивизиона.
Предполагается, что участвовать будут 16 команд: 12 на постоянной основе и еще 4 будут квалифицироваться по итогам выступления в местных лигах.
Комиссионер НБА Адам Сильвер назвал план с 2027 годом «амбициозным», но отметил, что лига всерьез рассматривает такой вариант.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: lequipe.fr
