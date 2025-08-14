0

Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА

Киллиан Хэйс сосредоточен на возвращении в НБА, несмотря на интерес из Европы.

24-летний разыгрывающий пытается найти себе место в предсезонном тренировочном лагере одной из команд НБА, сообщает BeBasket.

Хэйс привлек внимание нескольких европейских клубов, включая «Виллербан», который, как сообщается, сделал ему выгодное предложение. Однако защитник отказался, решив сосредоточиться на вариантах в НБА, а не на возвращении в Европу.

Интерес к Хэйсу также проявили «Реал» и «Анадолу Эфес», однако пока никаких конкретных предложений не поступало.

Большую часть прошлого сезона Хэйс провел в G-лиге, сыграв также шесть матчей за «Бруклин».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BeBasket
logoКиллиан Хэйс
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАСВЕЛ Виллербан
logoАнадолу Эфес
logoНБА
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Париж» и другие клубы Евролиги пытаются уговорить Киллиана Хэйса вернуться в Европу
18 июля, 19:18
Киллиан Хэйс вернулся в G-лигу
13 марта, 21:01
«Бруклин» не стал продлевать сотрудничество с Киллианом Хэйсом
43 марта, 15:32
«Бруклин» осуществил рекордную для клуба 61 попытку из-за дуги в проигранном матче с «Тандер»
327 февраля, 04:15
Главные новости
Горан Драгич сравнил Александера Секулича с Пиноккио
22 минуты назадФото
Сергей Торопов завершил карьеру в 35 лет
5сегодня, 09:16
Товарищеские матчи. Испания встретится с Францией, Литва сыграет с Латвией и другие матчи
сегодня, 09:09
«Хороший источник энергии». Джарен Джексон сменит 13-й номер на 8-й
3сегодня, 06:43
Кевин Гарнетт: «Когда смотрю на Янниса Адетокумбо, я горжусь. Чувствую себя отцом»
2сегодня, 06:38
Бобан Марьянович: «Борьба за MVP-2026 будет между ним Лукой Дончичем и Николой Йокичем»
9сегодня, 06:20
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
сегодня, 05:51
Том Дандон планирует оставить «Блэйзерс» в Портленде
6сегодня, 05:33
Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»
15сегодня, 05:23
Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму
сегодня, 05:06
Ко всем новостям
Последние новости
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
4 минуты назад
Винс Хантер покинул «Зенит»
1сегодня, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
5сегодня, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1сегодня, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
сегодня, 06:26
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
вчера, 16:50