Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА

Киллиан Хэйс сосредоточен на возвращении в НБА, несмотря на интерес из Европы.

24-летний разыгрывающий пытается найти себе место в предсезонном тренировочном лагере одной из команд НБА, сообщает BeBasket.

Хэйс привлек внимание нескольких европейских клубов, включая «Виллербан», который, как сообщается, сделал ему выгодное предложение. Однако защитник отказался, решив сосредоточиться на вариантах в НБА, а не на возвращении в Европу.

Интерес к Хэйсу также проявили «Реал» и «Анадолу Эфес», однако пока никаких конкретных предложений не поступало.

Большую часть прошлого сезона Хэйс провел в G-лиге, сыграв также шесть матчей за «Бруклин».